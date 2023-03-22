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الاستخبارات الأمريكية: كوريا الشمالية تعيد تمديد فترة الخدمة العسكرية إلى 10 سنوات

22
MARCH
2023
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أفادت الاستخبارات الأمريكية، في تقرير نشرته، بأن الحكومة الكورية الشمالية أعادت تمديد فترة الخدمة العسكرية لتصبح 10 أعوام كحد أقصى.
 
وأوضحت وكالة الاستخبارات، أنه يتوجب على جميع مواطني كوريا الشمالية الذين بلغوا الـ 17 من العمر، أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ذكورا وإناثا، مع تباين في فترة الخدمة التي تبلغ 10 أعوام للرجال و8 أعوام للنساء، كحد أقصى.
 
وأشارت إلى أنه تم تقليص فترة الخدمة العسكرية للرجال سابقا لتصبح  7 – 8 أعوام للرجال بدلا من 9 - 10 أعوام ، و5 أعوام للنساء بدلا من 6 – 7، وفي ظل الظروف الراهنة أعادت تمديدها مرة أخرى.
 
ونوهت الوكالة بأن معظم الجنود في الجيش الكوري الشمالي هم من الرجال، ويؤدي 50% منهم الخدمة العسكرية الفعلية، باستثناء جنود الاحتياط والقوات شبه العسكرية، وتتراوح أعمارهم ما بين 17 – 54 عاما، بينما تشكل نسبة النساء 20% من القوات في كوريا الشمالية.
 
وفي سياق آخر، أفادت صحيفة Rodong Sinmun، في وقت سابق، بأن ما يقرب من 800 ألف مواطن كوري شمالي، تقدموا خلال 24 ساعة بطلبات التجنيد الطوعي، لمحاربة الولايات المتحدة التي لا تكف عن التعدي على سيادة بلادهم.
 
وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء الجنود يتطوعون كدليل على انتمائهم الوطني، ورغبة منهم في "اجتثاث الإمبريالية الأمريكية من بلادهم وعملائها الخونة" وتوحيد شبه الجزيرة الكورية.
 
 
روسيا اليوم
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