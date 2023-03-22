بريطانيا تحقق بدوافع مهاجم أحرق رجلاً لدى خروجه من مسجد

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أعلنت السلطات البريطانية أنّ رجلاً أصيب بحروق نتيجة هجوم استهدفه لدى خروجه من مسجد في برمنغهام بوسط إنجلترا مساء الإثنين، مشيرة إلى أنّها أوقفت مشتبهاً به وأنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية.

وقالت شرطة "ويست ميدلاندز" إنّ الهجوم وقع بُعيد الساعة 19:00 بالتوقيتين المحلّي والعالمي في حيّ إيدغباستون، مشيرة إلى أنّ الضحية كان قد خرج لتوّه من مسجد "دودلي رود" حين باغته المهاجم بأن سكب عليه سائلاً سريع الاشتعال، لم يحدَّد نوعه بعد، وأضرم النار فيه.

وأضافت أنّ الضحية نقل إلى المستشفى حيث تبيّن أنّه أصيب بجروح خطرة في الوجه، لكنّ حياته ليست في خطر.

وأوضحت أنّها ألقت القبض على مشتبه به بعد أن تعرّف عليه شرطيون.

ماذا تقول الشرطة عن الحادثة؟

قال المسؤول في الشرطة ريتشارد نورث "نحن نتعامل مع هذه القضية ببالغ الجدية... نحن لا نستبعد أيّ احتمال في ما يتعلّق بدوافع الجاني، ولن نخمّن أكثر في هذه المرحلة".

وأوضح نورث أنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية التي تذكّر وقائعها بهجوم آخر مماثل وقع في لندن في نهاية فبراير.

وأضاف "لقد تحدّثت مع الناس هذا الصباح وأعرف مدى قلقهم وأنّهم ينتظرون إجابات".

وينصبّ اهتمام المحققين خصوصاً على ما إذا كانت هناك أيّ صلة بين هذا الهجوم وذاك الذي وقع في منطقة إيلينغ في غرب لندن في نهاية فبراير وكان ضحيّته يومها رجل يبلغ من العمر 82 عاماً يقف أمام مركز غرب لندن الإسلامي.