مواقع التواصل تضج بآخر عبارة قالها شي جين بينغ لبوتين عند وداعه

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ضجت مواقع التواصل بتعليقات حول آخر عبارة قالها الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبيل مغادرته موسكو بعد زيارة استمرت 3 أيام.

وفي الفيديو الذي أعاد مغردون عبر موقع "تويتر" نشره على نطاق واسع وفي لغات متعددة، يظهر الرئيسان وهما يجريان حوارا قصيرا.

ويقول الرئيس الصيني: "الآن هناك تغييرات لم نشهدها منذ 100 عام. عندما نكون معا، نقود هذه التغييرات"، ليرد بوتين قائلا: "أوافق".

وبعدها يودع شي الرئيس الروسي بالقول: "اعتن بنفسك يا صديقي العزيز"، ليتمنى له بوتين "رحلة موفقة".

ووصف أحد المغردين الحوار بين الرئيسين بأنه "يختصر زيارة الرئيس الصيني لروسيا".

ليرد آخر على هذا التعليق بالقول: "برأيي ما تحقق يؤسس لعصر جديد على أقل تقدير...".

وقال آخر: "ستكون هذه الزيارة فاصلا تاريخيا من الناحية السياسية والإقتصادية فالدولار لن يعود العملة الرئيسية للطاقة وستزول هيمنته كما أن هيمنة القطب الواحد التي أصبحت آيلة للزوال لن تعود مقبولة من شعوب الأرض جميعها رغما عن تحالف حكوماتها مع الهيمنة الغربية".

وكتبت مغردة باللغة الإسبانية: "وداع تاريخي بين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ".

هذا وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدانة بوتين، للسياسة الأمريكية في الخارج، وحصوله في الوقت نفسه على دعم الدول النامية أثار ضجة في العواصم الغربية وأربكها، مشيرة إلى أن "التقارب بين روسيا والصين يشكل مصدر قلق خطير في العواصم الغربية، حيث يعتبرون "هذا الثنائي منافسا محتملا للولايات المتحدة وحلفائها".

واختتم الرئيسان الصيني والروسي مساء أمس اجتماعات استمرت على مدار يومين، انتهت باصدار بيان مشترك أكد على أن العلاقات الروسية الصينية دخلت عهدا جديدا.

وأكدت موسكو وبكين في أكثر من مناسبة على أن العلاقات الروسية - الصينية لا تمثل أي تهديد لأي دولة ثالثة.