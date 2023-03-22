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بعد تغريدة مرعبة للعالم الهولندي.. زلزال يضرب فجراً هذا البلد العربي!

22
MARCH
2023
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تعرضت محافظة أسوان جنوب مصر فجر اليوم الأربعاء لزلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، وذلك بعد تغريدة مرعبة لهيئة تابعة للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس تنبأت بوقوع عدة زلازل جديدة بدءا من اليوم الأربعاء 22 آذار.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مصر تعرضت لزلزال على عمق واحد كيلومتر، في الساعة الثانية صباحا.

فيما أوضحت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مركز الزلزال وقع في الكيلو 17 شمال شرقي أسوان وبعمق 03, كيلومتر. وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:01 صباحًا وشعر بها سكان مدن المحافظة نافيا حدوث خسائر بشرية.

تغريدة جديدة

وأتى الزلزال بعد تغريدة جديدة لهيئة هندسة الكواكب التابعة للعالم الهولندي نشرتها يوم الاثنين الماضي، توقعت فيها حصول بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام القليلة القادمة، في حدود 22 من آذار، مشيرة إلى إمكانية حدوث زلازل في حدود 5 أو 6 درجات على مقياس ريختر. وقالت حينها: "قد تتسبب الهندسة القمرية في بعض النشاط الزلزالي الأقوى في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 5 إلى 6 درجات، خاصة في حوالي 22 آذار".

وتسببت تحذيرات هوغربيتس في حالة من الهلع، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 شباط الماضي.

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