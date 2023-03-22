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بريطانيا تضع خطة طارئة لمنع وقوع دباباتها في أوكرانيا وكشف أسرارها

22
MARCH
2023
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بريطانيا اشترطت تسليم دباباتها Challenger 2 لأوكرانيا بعدم وقوعها في أيدي الروس.
 
لذلك طالب البريطانيون بأن يضع الأوكرانيون في كل دبابة مسلمة لهم حشوة من المتفجرات تساعد في تفجير الدبابة عن بعد.
 
وقالت مجلة "فويني أوبوزريني" العسكرية الروسية إن البريطانيين يخشون من أن يستطيع الخبراء العسكريون الروس الاطلاع على  تكنولوجيات سرية تحتوي عليها  الدبابات البريطانية، وعلى سبيل المثال دروع Chobham المركبة المتعددة الطبقات الموجودة كذلك في دبابات Abrams الأمريكية.
 
ولهذا الغرض وضع البريطانيون خطة طارئة لم يتم الكشف عن تفاصيلها تقضي بالدرجة الأولى بعدم استخدام تلك الدبابات في مناطق يمكن أن يطوّر الروس الهجوم فيها.
 
وقد ألزم البريطانيون أفراد طواقم الدبابات الذين قد تلقوا دورات التدريب على قيادتها بذل كل ما يمكن من الجهود لإجلاء دباباتهم من ميدان القتال حتى تحت نيران العدو.
 
وبحسب لندن فإن دبابات Challenger يستحسن أن تبقى في الخطوط الخلفية ولا يتم زجها في القتال إلا بصحبة عربات إجلاء.
 
وأعادت المجلة إلى الأذهان أن بريطانيا تعهدت بأن تسلم لأوكرانيا في مارس الجاري وأبريل المقبل 14 دبابة حديثة. وبحسب الخبراء المستقلين، بمن فيهم الخبراء الغربيون، فإن هذا العدد من الدبابات لن يؤثر بشكل ملحوظ على  سير العمليات الحربية، وإضافة إلى ذلك فإن دبابات Сhallenger 2 الثقيلة والضخمة غير صالحة للسير في حقول أوكرانيا وعلى جسورها. ومن الصعب أيضا استخدامها في معارك المدن.
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