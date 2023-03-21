living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صديقان أم حليفان؟.. أسئلة أميركية حول علاقة بوتين وشي

21
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تراقب واشنطن العلاقات بين روسيا والصين عن كثب، بينما يمضي البلدان أكثر فأكثر نحو تعزيز العلاقات الثنائية، في حين يبذل الغرب قصارى جهده من أجل عزل موسكو على الساحة الدولية، منذ إطلاق عمليات عسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ومع وصول الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا، مؤخرا، حيث التقى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أثيرت التساؤلات الأميركية حول مآل العلاقات "الدافئة" بين موسكو وبكين.

وتساءلت صحيفة "نيويورك تايمز"، حول طبيعة العلاقات بين روسيا والصين، وما إذا كان البلدان حليفين فعليين في الوقت الحالي، أم إنها بلدان صديقان يجمعهما موقف يكاد يكون "متطابقا" حيال واشنطن.

وأضافت أن الصين وروسيا ليسا حليفيان حتى اليوم، نظرا لعدم وجود التزام بينهما يقضي بأن يبادر كل طرف إلى الدفاع عن الآخر في حال اقتضى الأمر.

لكن الدولتين اللتين تجمعهما "شراكة استراتيجية" مضيتا إلى حد بعيد في تقوية العلاقات الثنائية، بينما تواجه روسيا محاولات غربية دؤوبة لأجل عزلها وخنق اقتصادها.

ولا يخفي المسؤولون الصينيون أنفسهم تنامي العلاقات مع روسيا، واصفين إياها بالعلاقات التي ارتقت إلى أعلى مستوى تاريخي لها.

أما النقطة الجامعة بين الدولتين، بحسب "نيويورك تايمز"، فهي محاولة إضعاف القوة والنفوذ الأميركيين.

وأضاف المصدر أن العلاقات بين بكين وموسكو لم تكن دافئة على الدوام، لأن البلدين كانا خصمين كبيرين مع بعضهما البعض خلال الستينيات من القرن الماضي، وبلغ الأمر حد اندلاع حرب بينهما سنة 1969 بسبب خلافات حدودية، وسرت المخاوف وقتئذ من وقوع استعراض للقوة النووية.

فضلا عن ذلك، تنافس البلدان على كسب النفوذ في منطقة آسيا الوسطى الذي ظل الكرملين ينظر إليها بمثابة مجال حيوي للغاية، بينما تبدي الصين متزايدا اهتماما بهذه المنطقة.

وتنظر بكين باهتمام لمنطقة آسيا الوسطى، في مسعى لتأمين عدد من المصالح الجيوسياسية والاقتصادية، حيث تبني الصين سككا حديدية وطرقا سريعة وخطوط أنابيب للطاقة في جمهوريات سوفياتية سابقة مثل كازاخستان وأوزبكستان، علما بأن تلك الدول ما زالت تعتمد بشكل كبير على روسيا في مجال الأمن.

صديقان ولكن..

قبيل بدء الحرب في أوكرانيا، كان الرئيسان بوتين وشي قد أكدا أن العلاقات بين موسكو وبكين لا حدود لها، في إشارة إلى متانة التعاون الثنائي.

وطالما وصف الرئيس الصيني شي نظيره الروسي بوتين بـ"الصديق المفضل"، ولم يتوان الصديقان خلال منتدى اقتصادي في روسيا سنة 2018 عن الظهور وهما يحضران فطائر الـ"بانكيك" بانسجام أمام عدسات الكاميرا.

وفي الجانب الروسي، تبدو الصين مثل شريان حياة لا غنى عنه من أجل الوقوف في وجه العقوبات الغربية، وهذا الأمر جعل بكين تشتري نصيبا مهما من منتجات الطاقة الروسية.
واختارت الصين ألا تدين روسيا بسبب العمليات العسكرية التي أطلقت في أوكرانيا، رغم كون الصين معروفة بسياستها المدافعة عن الحدود الوطنية ومناوءة النزعات الانفصالية.

لكن بكين لا تضع البيض بأكمله في سلة الصديقة روسيا، لأن بكين لديها مصالح اقتصادية كبرى في العالم، وهي حريصة على ألا تؤدي الأزمة إلى تقويض المشاريع التي أطلقتها على نطاق واسع.

ويرى خبراء أن الصين غير قادرة أيضا على التضحية بمصالحها الاقتصادية الكبرى مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، مهما ازدادت العلاقات وثوقا مع موسكو.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   