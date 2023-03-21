صور أثارت الذعر

وأثارت الصور التي وثقت الواقعة، حالة ذعر بين مستخدمي الإنترنت. وجاء في بعض التعليقات:

تعتبر الثعابين البنية من أخطر سلالات الثعابين في أستراليا، بسبب ولعها بالعيش في المناطق المأهولة بالسكان.الثعبان البني الشرقي هو ثاني أكثر سلالات الثعابين فتكا في العالم، بسبب سمها القوي الذي يسبب الشلل، والنزيف الذي لا يمكن السيطرة عليه، وحتى الموت."سأحرق الفراش في حالة حدوث مثل هذا الحدث الغريب في منزلي"."حسنا، لن أنام مرة أخرى أبدا"."هذا هو ما تُصنع منه الكوابيس".ومما زاد الطين بلة، أن زاكري قال إن الأفعى كانت "مشاكسة إلى حد ما" عندما حاول التقاطها. ومع ذلك، تمكن من انتزاعها من المنزل وإلقائها بين الأشجار على بعد كيلومترات من المنزل.