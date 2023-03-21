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طيارون إسرائيليون غاضبون من تكتيك خدعهم به نتنياهو

21
MARCH
2023
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أفادت تقارير بأن طياري المروحيات العسكرية غاضبون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنه استخدمهم كـ"بيادق" في تكتيك الخداع لدى انتقاله من مقر إقامته في القدس إلى المطار.
 
وكانت حركة الاحتجاج ضد خطة حكومة نتنياهو لإصلاح القضاء نفذت "يوما وطنيا للمقاومة" يوم الخميس الماضي، حيث نظمت مسيرات في جميع أنحاء البلاد، وأغلقت الطرق السريعة وأغلقت لفترة وجيزة طريق الدخول إلى مطار بن غوريون قبل رحلة نتنياهو إلى إيطاليا.
 
وبدلا من الوقوع في الفوضى المرورية، نشرت وسائل الإعلام أن نتنياهو سيستقل طائرة هليكوبتر إلى المطار.
 
وتم طلب مروحية تابعة للقوات الجوية من السرب 124 وتم نقله جوا إلى منصة الإقلاع في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، حيث رصدها بعض قادة الاحتجاج وحثوا المتظاهرين الآخرين على القدوم وإغلاق المنطقة.
 
لكن نتنياهو لم يحضر قط، وأقلع في مروحية تابعة للشرطة من موقع مختلف، يرجح أن يكون الكنيست، أو من منطقة تيار حليليم بالقرب من بلدة مفاسيرت تسيون. أما المروحية العسكرية فعادت فارغة إلى قاعدتها.
 
وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بغضب داخل السرب العسكري، قائلة إنه لا أحد في سلاح الجو كان يعلم مسبقا بخطة الخداع ولا حتى قائد السرب الذي خطط لقيادة المروحية بنفسه.
 
ونقل عن مصدر لم يذكر اسمه داخل السرب قوله "لقد تم تضليلنا". كما نقلت التقارير عن مصادر في السرب قولها إنها "خدعة غير مقبولة".
 
وذكرت التقارير أن قائد السرب كان يطالب بإجراء تحقيق رسمي في الحادث، بعد أن كلف هذا التكتيك دافعي الضرائب عشرات الآلاف من الشواقل.
روسيا اليوم
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