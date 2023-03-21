مخاوف من فوضى أمنية.. ترامب يواجه أول سابقة بحق رئيس أميركي

A + A -

تستعد الولايات المتحدة لاحتمال توجيه لائحة اتهام جنائية أو حتى اعتقال رمزي للرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، في قضية تسديد مبلغ من المال عام 2016 لممثلة إباحية يُعتقد أنه كان على علاقة بها، وهو ما وصفه الملياردير "بحملة اضطهاد" ضده، داعيا إلى مظاهرات.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مصادر استخباراتية أن التهديدات وخطابات العنف على الإنترنت تشهد ارتفاعا كبيرا بعد إعلان الرئيس السابق أنه يتوقع توجيه اتهام ضده بحلول يوم الثلاثاء.

وقالت المصادر إن منشورات لمتطرفين دعت إلى حرب أهلية وحذرت المدعي العام في مانهاتن من توجيه اتهامات لترامب، لأن ذلك سيواجه بعنف يفوق هجوم السادس من يناير 2021 على الكونغرس.

القضية تتسارع

دافع دونالد ترامب عن نفسه مرة أخرى، الإثنين، وكتب بأحرف كبيرة على منصة "تروث سوشيال" "لا توجد جريمة".

تسارع التحقيق الأسبوع الماضي؛ فقد أدلى مايكل كوهن المحامي السابق لترامب -الذي سدد المبلغ عام 2016، والذي تحول إلى عدوه منذ ذلك الحين- والممثلة الإباحية بشهادتيهما أمام هيئة محلفين كبرى، وهي لجنة مواطنين تتمتع بسلطات تحقيق واسعة ومسؤولة عن التصديق على لائحة الاتهام.

دُعي ترامب للتحدث أمام هيئة المحلفين هذه، وفقا للصحافة الأميركية. وقال أحد محاميه إنه "سيستجيب" طوعا لاستدعاء من القضاء في نيويورك.

سوزان نيكيليس محامية الرئيس الأميركي السابق نددت بما عدّتها "ملاحقات سياسية" ضد موكلها ترامب.

توقيف محتمل

استشهد ترامب "بتسريبات" من النيابة العامة لولاية نيويورك، متوقعا توجيه تهم جنائية إليه بعد تحقيق للنيابة العامة لمنطقة مانهاتن بقيادة المدعي العام ألفين براغ، استمر سنوات.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" إن ترامب لن يتم تكبيل يديه إذا وجه رسميا ضده الاتهام في نيويورك.

نقلت الوكالة عن مصدر مطلع أنه على الرغم من أن ترامب سيتم أخذ بصمات أصابعه وتصويره بشكل جانبي وأمامي، إلا أنه لن يتم تقييد يديه أمام الكاميرات أو وضعه في زنزانة.

من المحتمل أن يظل رهن الاحتجاز تحت حراسة جهاز سري سيكون مكلف بحمايته.

تظاهرات أنصار ترامب

دعا ترامب أنصاره إلى "التظاهر" وتم تنظيم أول تجمع "سلمي" لمناصريه الشباب مساء الإثنين في جنوب جزيرة مانهاتن في نيويورك.

الخوف الرئيسي لدى السلطات يتمثل في تكرار فوضى الهجوم على مبنى الكابيتول (الكونغرس) في واشنطن في 6 يناير 2021، عندما دعا دونالد ترامب مناصريه إلى الاحتجاج على نتائج انتخابات عام 2020، التي هُزم فيها أمام جو بايدن.

قال متحدث باسم الشرطة إن "حالة استعداد شرطة نيويورك ثابتة في كل الأوقات ولجميع الاحتمالات"، مشيرا إلى أنها "تقوم بالتنسيق مع الشرطة الفدرالية ومكتب النيابة العامة في مانهاتن".

حال اعتُقل أو حتى وُجهت إليه اتهامات؛ سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو بعد مغادرة البيت الأبيض.

كيف تفاعلت القضية؟

كان ترامب أعلن، السبت الماضي، أنه قد يتعرض للاعتقال في مدينة نيويورك، الثلاثاء، على خلفية مزاعم الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، بأنها تقاضت 130 ألف دولار من مايكل كوهين، محامي دونالد ترامب، قبل أسابيع من انتخابات العام 2016.

دُفعت هذه الأموال، بحسب المزاعم، لكي تصمت ستيفاني عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات.

أمر رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، وهو من الحزب الجمهوري بفتح تحقيق برلماني مع المسؤولين عن التحقيق الجنائي مع ترامب في منهاتن.

اتهم مكارثي المدعي العام في منهاتن بالاستغلال "الشنيع" للسلطة.

قضايا تلاحق ترامب

وقضية نيويورك تلك واحدة من بين عدة قضايا يواجهها ترامب، فهناك قضايا أخرى:

تدخله في انتخابات ولاية جورجيا.

يواجه تحقيقا في دوره باقتحام أنصاره لمقر الكونغرس الأميركي يوم السادس من يناير 2021، في محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة وقتها.

يواجه تحقيقا ثانيا بشأن احتفاظه بوثائق سرية بعد تركه للبيت الأبيض.