بنك إنجلترا يؤكد أن النظام المالي في البلاد آمن

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شدد بنك إنجلترا على أن النظام المالي في المملكة المتحدة لا يزال “آمنا وسليما” في محاولة لتهدئة المخاوف بعد البيع الطارئ لبنك “كريدي سويس” لمنافسه “يو بي إس”.

وقال بنك إنجلترا: “نرحب بالإجراءات الشاملة التي وضعتها السلطات السويسرية من أجل دعم الاستقرار المالي. لقد عملنا بشكل وثيق مع نظرائنا الدوليين خلال الاستعدادات لإعلان هذه الإجراءات وسنواصل دعم تنفيذها”.

وشدد على أن “النظام المصرفي في المملكة المتحدة يتمتع برؤوس أموال وتمويل جيد، ويظل آمنا وسليما”، مبينا أن “شبكة خطوط المقايضة بين هذه البنوك المركزية هي مجموعة من التسهيلات الدائمة المتاحة وتعمل بمثابة دعامة سيولة مهمة لتخفيف الضغوط في أسواق التمويل العالمية، وبالتالي المساعدة في التخفيف من آثار هذه الضغوط على توفير الائتمان للأسر والشركات”.

بدوره، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت: “ترحب حكومة المملكة المتحدة بالخطوات التي اتخذتها السلطات السويسرية فيما يتعلق بمصرف كريدي سويس لدعم الاستقرار المالي”.

وتوسطت الحكومة السويسرية وبنكها الوطني وهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) في صفقة بيع بنك “كريدي سويس” والذي يعمل به 5500 شخص في المملكة المتحدة.

وتم تصنيف “كريدي سويس” من قبل مجلس الاستقرار المالي الدولي كواحد من البنوك ذات الأهمية النظامية في العالم وكان من الممكن أن يتسبب الانهيار في حدوث اضطراب واسع النطاق في السوق.

وأعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه مساء يوم أمس الأحد نبأ استحواذ بنك “يو بي إس” العملاق على منافسه الأصغر “كريدي سويس”، واصفا الصفقة بأنها “أحد العوامل الهامة لتحقيق الاستقرار في سوق التمويل الدولي. لأن الانهيار غير المنضبط لكريدي سويس من شأنه أن يؤدي إلى عواقب لا حصر لها للبلاد والنظام المالي العالمي”.