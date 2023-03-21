وزيرة خارجية ألمانيا تتهم روسيا بمزاعم “زعزعة استقرار” جورجيا ومولدوفا

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اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، روسيا بمزاعم نيتها “زعزعة استقرار الوضع” في جورجيا ومولدوفا، دون دلائل وحقائق مثبتة لمزاعمها.

وقالت بوربوك في تصريحات لوسائل إعلامية، ردا على سؤال فيما إذا كانت متخوفة من أن تتحول جورجيا ومولدوفا إلى جانب موسكو: “هذا جزء من استراتيجية روسيا لزعزعة استقرار المجتمعات التي تتبع المسار الأوروبي”.

وبحسب بربوك، فإن “محاولات روسيا للتأثير على مولدوفا وجورجيا تتكثف” بسبب الوضع في أوكرانيا.

وأضافت “نتشارك القيم الأوروبية معهم وندعم رغبتهم في أن يقرروا بأنفسهم العيش بسلام وحرية من خلال آفاق العضوية في أوروبا”.

من جهتها قالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون خلق بؤر للتوتر للمواجهة الجيوسياسية مع روسيا في كل من مولدوفا وجورجيا.