السويد: حشد مؤتمر المانحين 7 مليارات يورو لصالح إعادة الإعمار في سوريا وتركيا

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الإثنين، أن المشاركين في مؤتمر المانحين المنعقد في بروكسل، تعهدوا بتقديم 7 مليارات يورو للمساعدة في إعادة الإعمار عقب الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا.