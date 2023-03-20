لإخراج "إسرائيل" من المونديالتو.. تظاهرات تعم شوارع إندونيسيا

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أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بخروج تظاهرة مناهضة لـ"إسرائيل" في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، للمطالبة بإخراج "إسرائيل" من المونديالتو.

ووفقاً لوسائل الإعلام ذاتها، فإن "سكان أكبر دولة إسلامية في العالم لا يحبون مشاركة الفريق الإسرائيلي ونزلوا إلى الشوارع".

وفي التفاصيل، خرج عشرات الإندونيسيين إلى الشارع في العاصمة جاكارتا، احتجاجاً على مشاركة المنتخب الإسرائيلي في كأس العالم فيفا تحت 20 سنة.

وعلت هتافات "أخرجوا إسرائيل من كأس العالم تحت 20 سنة" في شوارع العاصمة جاكارتا، ورفعت أعلام فلسطين إلى جانب العلم الإندونيسي. وأغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي.

وتستضيف إندونيسيا كأس العالم فيفا تحت 20 سنة في الفترة الممتدة من 20 أيار/مايو حتى 11 حزيران/يونيو في ست مدن رئيسية في البلاد.

وكان من المقرر أن تستقبل إندونيسيا البطولة في العام 2021 إلا أن فيروس كورونا حال دون انعقادها، لذا قرر الاتحاد الدولي منح التنظيم في نسخة 2023 للبلد نفسه.

ويشارك في البطولة ما مجموعه 24 دولة من خمس قارات، وهم السنغال وتونس ونيجيريا وغامبيا وأميركا والدومينيك وغواتيمالا وهندوراس، والبرازيل وأوروغواي وكولومبيا والإكوادور ونيوزيلندا وفيجي وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا وسلوفاكيا، والعراق واليابان وأوزبكستان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، والدولة المضيفة، وهي إندونيسيا.