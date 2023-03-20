قطر اعلنت إرسال 4 آلاف من مقصورات المونديال إلى تركيا وسوريا

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أعلنت السلطات القطرية اليوم إرسال 4000 مقصورة صممت لاستضافة المشجعين ببطولة كأس العالم لكرة القدم العام الماضي، للناجين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وبدأ "صندوق قطر للتنمية" في شحن المقصورات الشهر الماضي، موضحا أنه سيرسل ما مجموعه عشرة آلاف كبينة لإيواء النازحين بسبب الزلزال.

وأوضحت قطر أنها "خططت للتبرع بهذه المقصورات المتنقلة الصالحة للمعيشة، حيث كانت هناك حاجة ماسة لهذه المقصورات كي يقيم بها بعض من 1.4 مليون مشجع وصلوا إلى قطر خلال المونديال أواخر العام الماضي.

يشار الى ان المقصورات ذات الألوان الزاهية بجدران رقيقة صممت لاستيعاب شخص أو شخصين وبها سريران ومنضدة وطاولة صغيرة وكرسي وتكييف ومرحاض، بحسب وكالة "اسوشيتد برس".