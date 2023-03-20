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الرئيس الصيني لـ بوتين: نحن شركاء بالتعاون الاستراتيجي الشامل ويجب أن تكون العلاقات وثيقة بين البلدين

20
MARCH
2023
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ من موسكو، أنه “يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين الصين وروسيا، وذلك في مستهل اجتماع غير رسمي في الكرملين مع الرئيس فلاديمير بوتين”، بحسب وكالة “نوفوستي”.

واضاف: “يولي الجانب الصيني اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الصينية الروسية، لأن هناك منطقا تاريخيا في ذلك، لأننا أكبر الدول في المنطقة، فنحن شركاء في التعاون الاستراتيجي الشامل. هذا الوضع هو الذي يحدد أنه يجب أن تكون هناك علاقات وثيقة بين بلدينا”.

وصف الرئيس الصيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بـ “صديق عزيز”، مشيرا إلى “ازدهار روسيا في ظل حكم بوتين، وثقته بأن الشعب الروسي سيدعمه في الانتخابات المقبلة”.

وقال شي جين بينغ: “عزيزي الرئيس بوتين، أنا اتصل بك دائما، فأنت صديقي العزيز”.

ويعقد اجتماع غير رسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الروسية موسكو، في الكرملين.

وتابع: “أنا سعيد للغاية بدعوتك لي لزيارة دولة إلى روسيا مرة أخرى، خاصة بعد إعادة انتخابي كرئيس لجمهورية الصين الشعبية، وقد اخترت روسيا كأول دولة لأقوم بزيارتها”.

وأشار الرئيس الصيني، إلى أنه “بفضل قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أحرزت روسيا تقدما كبيرا في ازدهار الدولة، وسوف يدعم الشعب الروسي زعيم البلاد في القيام بمهام جيدة”.

وقال: “بفضل قيادتكم القوية، أحرزت روسيا تقدما كبيرا في ازدهار البلاد في السنوات الأخيرة، لديكم انتخابات قادمة العام المقبل وأنا متأكد من أن الشعب الروسي سيدعمكم فيها”.

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