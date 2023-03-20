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تل أبيب تحذر الإسرائيليين المسافرين إلى مصر والإمارات والبحرين وتركيا

20
MARCH
2023
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أصدرت شعبة “مكافحة الإرهاب” في إسرائيل، اليوم الاثنين، تحذيرا للإسرائيليين، قبل موسم السفر في عطلة عيد الفصح.

تل أبيب تحذر الإسرائيليين المسافرين إلى مصر والإمارات والبحرين وتركيا”يسرائيل ديفينس”: إسرائيل تترقب صفقة صواريخ متطورة للجيش المصري قد تقلب موازين القوى.

وذكرت الشعبة في التحذير أن “إيران لا تزال المصدر الرئيسي للتطرف العالمي وستواصل استخدام مواردها لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم”، عل حد قولها.

وتمت الإشارة إلى أن من بين المناطق التي شملها التحذير، دولا قريبة من إيران مثل الإمارات وجورجيا وأذربيجان وتركيا والبحرين، وكذلك اليونان وقبرص ودولا أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك المنطقة الكردية، التي لا يسمح للإسرائيليين بدخولها، مع توقع “احتمال كبير لوقوع هجمات عدائية”.

وبحسب الإعلام العبري، فإن الإسرائيليين الذين يزورون سيناء في مصر، يُنصحون بزيارة المواقع السياحية المعروفة فقط، مثل الشريط الساحلي وشرم الشيخ.

وأشارت الشعبة إلى أن “فترة رمضان تتزامن جزئيا مع عطلة عيد الفصح، وأن الأحداث الأمنية غير العادية في الحرم القدسي قد تحفز، كما في الماضي، على شن هجمات على الإسرائيليين في الخارج”.

المصدر: “I24”

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