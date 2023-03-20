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قام الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان بزيارة تفقدية إلى الموقع الذي حدث فيه تسرب نفطي في منطقة عمليات الشركة بغرب الكويت.

واطلع العيدان وبرفقته عدد من المسؤولين في الشركة والمشرفين على إدارة حالة الطوارئ في الموقع، على تفاصيل ما جرى والإجراءات التي تم اتخاذها منذ لحظة وقوع الحادث، والتي نجحت بتجنب أي إصابات في صفوف العاملين.

كما استمع إلى شرح حول الإجراءات المتواصلة لضمان إغلاق الحادث في أسرع وقت ممكن وعودة الأمور كافة إلى طبيعتها، فضلاً عن تعريفه بتفاصيل الجهود التي بذلها المعنيون في كل الفرق والإدارات المسؤولة عن أعمال مواجهة التسرب للتأكد من عدم توسع رقعته، والالتزام بجميع الإجراءات المتبعة في الشركة بمثل هذه الأوضاع.

يذكر أن عمليات الإنتاج في موقع الحادث لم تتأثر على الإطلاق، كما لم يتم تسجيل أو رصد أي غازات سامة، حيث عملت الفرق المعنية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا السياق وفق الضوابط والشروط المعمول بها.

وفي سابق سابق اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون للإدارية قصي العامر عن إعلان الشركة لحالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد، مؤكداً عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب.

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