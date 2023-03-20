نائب أميركي: الأنباء عن اعتقال ترامب المرتقب محاولة لصرف الانتباه عن علاقات بايدن مع الصين

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قال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، إن التقارير التي تفيد باحتمال اعتقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تهدف لصرف الانتباه عن علاقات بايدن مع الصين.

وأوضح كومر، أن التقارير حول اعتقال ترامب المرتقب، قد تكون محاولة لصرف النظر عن التقارير التي تفيد بتلقي عائلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للأموال من قبل شركة صينية.

وأضاف، “من الغريب أن تظهر أنباء اعتقال ترامب في اليوم التالي لإصدار الوثائق المصرفية التي تظهر تلقي عائلة بايدن لأموال مباشرة من قبل الحزب الشيوعي الصيني، ويبدو لي أن هذه محاولة لصرف الانتباه”.

وأفاد كومر في وقت سابق، بتلقي الشركة المملوكة لمساعد الرئيس الأمريكي الحالي، روب ووكر، تحويلا ماليا بقيمة 3 ملايين دولار، من شركة طاقة صينية، عقب شهرين من تنحي بايدن عن منصب نائب الرئيس، عقب ذلك تم تحويل أكثر من مليون دولار إلى حسابات أفراد عائلته.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيتم توقيفه يوم الـ 21 من مارس الجاري، بناء على مزاعم “قديمة كان قد حلها بشكل كامل”، مبينا أنه علم بذلك من تسريبات معلومات من مكتب مدعي عام مانهاتن.

المصدر: نوفوستي