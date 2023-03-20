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أبدت حكومات موافقتها، الأحد، على تقرير جديد رئيسي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بعد أن تعطل بسبب معركة بين دول غنية ونامية حول أهداف الانبعاثات والمساعدات المالية للدول المعرضة للخطر.
ما هدف التقرير؟
- يهدف تقرير "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ"، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن يكون غطاء يستوعب كميات هائلة من الأبحاث التي أجريت حول ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي جمعت منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015.
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تعتزم الأمم المتحدة نشر التقرير خلال مؤتمر صحفي وقت مبكر بعد ظهر الاثنين.
- عملية الحصول غير المعتادة على توقيع الدول على تقرير علمي مقصودة، لضمان قبول الحكومات بنتائجه كمشورة رسمية تؤسس عليها أفعالها.
غوتيريش: لم يتبق سوى وقت قليل
- وفي مستهل الاجتماع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مندوبي الحكومات إلى تقديم "حقائق قاسية وملموسة" لإيصال رسالة مفادها أنه لم يتبق سوى وقت قليل كي يحد العالم من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، في الوقت الذي ارتفع فيه بالفعل متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ القرن التاسع عشر.
- أصر غوتيريش على أن "الحد المستهدف البالغ 1.5 ما زال ممكنا، في ظل تخفيضات سريعة وعميقة للانبعاثات في كل قطاعات الاقتصاد العالمي".