الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى "الاستعداد لهجوم نووي ضد الأعداء"

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دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى استكمال الاستعداد لهجوم نووي ضد الأعداء، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كوريا الشمالية أجرت تدريبات لمدة يومين لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي مضاد.

ونقلت "يونهاب" أن كوريا الشمالية أجرت تدريبات تكتيكية شاملة افتراضية لهجوم مضاد نووي من قبل وحدات العمليات النووية التكتيكية بحضور الزعيم كيم حونغ أون وابنته.

وخلال التمرين، قال الزعيم كيم: "لا يمكننا ردع الحرب عمليًا فقط بحقيقة أن بلادنا دولة مسلحة نوويًا".