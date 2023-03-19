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بعد حديثه عن دخول النزاع مع روسيا.. سفارة بولندا توضح تصريحات سفيرها

19
MARCH
2023
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أكدت سفارة بولندا لدى فرنسا، أن تصريحات السفير يان إمريك روسيسزيفسكي ينبغي أن تؤخذ في سياقها ، بأن بولندا ستكون مضطرة للدخول في نزاع مع روسيا في حال تعرضت كييف للهزيمة.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الأحد: "نلفت انتباهكم إلى أن البيان تفسره بعض وسائل الإعلام في غير سياقه الحقيقي الذي جاء فيه."

وأضافت: "إن الاستماع بعناية إلى المحادثة بأكملها يوضح أنه لم يكن هناك أي بيان حول المشاركة المباشرة لبولندا في النزاع، ولكن فقط تحذير بشأن عواقب هزيمة أوكرانيا: حول إمكانية قيام روسيا بمهاجمة أو جر الدول التالية في أوروبا الوسطى (دول) البلطيق وبولندا."

وأضافت السفارة: "في أجزاء أخرى، يقول السفير بوضوح أن بولندا ليست في حالة حرب، لكنّها تبذل قصارى جهدها لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في هذا الصراع."

يشار إلى أنه في وقت سابق، وخلال مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية، قال السفير البولندي إنه إذا هُزمت أوكرانيا، فلن يكون أمام بولندا خيار وسيتعين عليها الدخول في النزاع.

وأضاف: "إذا لم تستطع أوكرانيا الدفاع عن استقلالها، فسنضطر إلى الدخول في هذا النزاع، حيث ستتعرض قيمنا الأساسية للتهديد."

بدوره، قال النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني يوم السبت في مقابلة مع وكالة "تاس" إن بولندا "تجر دول الاتحاد الأوروبي ضد إرادتها من أجل التصعيد في أوكرانيا".

روسيا اليوم
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