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بوتين: لم نرغب بالمواجهة بل سعينا لحل الوضع سلميا

19
MARCH
2023
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا اعتمدت على حقيقة أن "الوضع مع أوكرانيا يمكن حله سلميا، ولم تسع أبدا إلى المواجهة، ولكن الشركاء الغربيين رفضوا الحل السلمي في دونباس"، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وأضاف الرئيس بوتين في مقابلة مع "قناة روسيا 1" التلفزيونية لبرنامج موسكو: "انطلقنا من فرضية أننا سنكون قادرين على حل الوضع بالوسائل السلمية المطلقة، لم نسع أبدا إلى أي نوع من المواجهة".

وأكد أن روسيا في العام 2014 "لم يكن بإمكانها رفض دعم سكان القرم ومساعدتهم وحمايتهم، من بطش النازيين".

وتابع: "كل ما حدث في شبه جزيرة القرم، واضح للجميع. ببساطة لم نتمكن من رفض دعمنا وحمايتنا لشعب القرم. على وجه التحديد بسبب حقيقة أنهم قد تعرضوا للبطش هناك بالفعل، من قبل النازيين كما يسمون أنفسهم في أوكرانيا".

ولفت بوتين ردا على سؤال حول ما إذا كان الأمر يستحق بدء عملية خاصة في العام 2014، إلى أن قرار شن عملية عسكرية روسية في أوكرانيا ليس له صيغة شرطية، "كما تعلمون، في مثل هذه الحالات لا يوجد هناك مزاج شرطي، هذا أولا. ثانيا، هذا ينطبق أيضا على استعدادنا لبعض الإجراءات الأكثر جدية في إطار ما يسمى بربيع القرم".

وأشار بوتين إلى أن "شركاء روسيا، الغرب لم يعتزم حل قضية دونباس سلميا. بالنسبة لدونباس، فقد اعتمدنا على حقيقة أننا سنكون قادرين على حل هذه المشكلة سلميا! ولكن كما اتضح الآن.. لم يكن أي من شركائنا المزعومين يتجه لحل أي شيء بالطرق السلمية، وإنما ضخ أوكرانيا بالأسلحة وإعدادها للعمليات العسكرية".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس بوتين أن النظام المالي لروسيا، على الرغم من القيود التي تفرضها الدول غير الصديقة، "لم ينهر".

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