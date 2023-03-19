دعوةٌ من الملك سلمان إلى الرئيس الإيراني

A + A -

أعلن محمد جمشيدي، المساعد السياسي للرئيس الإيراني إيراهيم رئيسي، اليوم الأحد, "أن الأخير تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض".



وقال محمد جمشيدي: "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض وتعزيز التعاون الإقليمي والاقتصادي بين البلدين".



وأضاف, "الرئيس الإيراني رحب بدعوة العاهل السعودي، وأكد استعداده لتعزيز التعاون".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة فتح السفارتين والبعثات الدبلوماسية خلال مدة أقصاها شهران، وذلك بعد 7 سنوات من انقطاعها