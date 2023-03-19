طيّاران يهدّدان سلامة الركاب.. احتسيا القهوة في قمرة القيادة!

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أوقفت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة "سبايس جيت" اثنين من طياريها بعد أن زُعم أنهما تناولا القهوة والمعجنات داخل قمرة القيادة خلال استراحة لتناول وجبة خفيفة كان من الممكن أن تشكل كارثة لو انسكب أحد المشروبات الساخنة.

وأثارت صورة تظهر كأسا مكشوفا يحمل شعار شركة الطيران موضوعاً بشكل خطير بالقرب من أدوات التحكم داخل قمرة القيادة، غضبًا بين مجتمع الطيران في الهند وعلى الإنترنت، بحسب شبكة "سي إن إن".

وكان الطياران، اللذان لم تظهر وجوههم في الصورة، يحملان أيضا "غوجيا" - وهي معجنات مقلية حلوة يتم تناولها عادةً خلال مهرجان هولي الهندوسي، الذي أقيم في 8 آذار الجاري.

وصرح متحدث باسم الشركة أن كلا الطيارين قد تم استبعادهما من قائمة الطيارين في انتظار التحقيق.

وأضاف المتحدث "سبايس جيت لديها سياسة صارمة (في ما يتعلق) باستهلاك الطعام داخل قمرة القيادة والتي يلتزم بها جميع طاقم الرحلة"، مضيفا "سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة عند الانتهاء من التحقيق".

من جانبه، قال شاكتي لومبا، وهو طيار متقاعد ورئيس العمليات السابق لشركة طيران "إندي جو" الهندية "كان سلوكاً لا يمكن تفسيره بالمرة. جميع الطيارين على دراية بمخاطر انسكاب السوائل في قمرة القيادة (..) معظم قواعد الشركة ولوائح الطيران تحظر وضع أي أطعمة وسوائل على وحدة التحكم المركزية".

وأشار إلى أنه يوجد أسفل وحدة التحكم هذه مجموعة واسعة من الأسلاك الكهربائية التي تعتبر حيوية للتحكم في الطائرة - وقد يؤدي انسكاب المشروبات الساخنة عليها إلى ارتفاع درجة حرارة المعدات التقنية أو إيقاف تشغيل النظام.