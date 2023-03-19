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صور وفيديو.. ارتفاع قتلى الزلزال العنيف الذي ضرب الإكوادور

19
MARCH
2023
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ضرب زلزال قوي المنطقة المحيطة بثاني أكبر مدن الإكوادور السبت، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة آخرين وتدمير منازل ومبان عدة.
 
 أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد. وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة.
قالت تقارير إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة "غواياكيل".
 
دعا الرئيس غييرمو لاسو السكان إلى الهدوء عبر تغريدة على تويتر.
 
صدوع في منازل
 
سجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.
ذعر في المدينة
 
أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للناس المذعورين وهم يتجمعون في شوارع غواياكيل والمناطق المجاورة.
 
 
تداول مغردون فيديو قيل أنه لتحطم جدار في المركز التاريخي لمدينة "كوينكا" بعد وقوع الزلزال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة.
 
 
 الإكوادور وحلقة النار 
 
الإكوادور تقع على حلقة النار في المحيط الهادي وتشتهر بالزلازل والنشاط البركاني المتكرر.
 
تتراوح قوة الزلازل في الإكوادور بين الرجفات الصغيرة والزلازل الكبيرة والمدمرة.
 
الزلزال الذي ضرب الإكوادور في 16 أبريل 2016 كان أحد أهم الزلازل في التاريخ الحديث وتسبب في وفاة أكثر من 650 شخصًا.
 
الزلازل الأخرى البارزة في الإكوادور هي الزلزال الذي ضرب قرب الساحل في عام 1906 والذي بلغت قوته 8.8 درجة، والزلزال الذي ضرب قرب الحدود مع بيرو في عام 1942 والذي بلغت قوته 7.2 درجة.
 
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