بوتين يصل ماريوبول بأوكرانيا في زيارة مفاجئة

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ذكرت وسائل إعلام روسية، صباح الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تسيطر عليها قواته في زيارة مفاجئة، هي الأولى من نوعها له منذ اندلاع الحرب مع كييف.

ماذا فعل بوتين في ماريوبول؟

أوردت وكالة "تاس" الروسية أن بوتين وصل إلى ماريوبول، التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا العام الماضي في إطار "رحلة عمل".

أضافت أنه وصل إلى المدينة التي تقع ضمن منطقة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا عبر مروحية، كما تحرك في عدة مناطق فيها وهو يقود سيارة.

قالت الوكالة إنه تفقد عددا من المشاريع في المدينة وتحدث إلى السكان فيها.

استمع بوتين إلى تفاصيل من المسؤولين بشأن التقدم المُحرز في أعمال إعادة الإعمار والترميم في المدينة الساحلية.

وهذه أول زيارة يقوم بها بوتين إلى أراض أوكرانية تسيطر عليها قواته منذ بدء الحرب.

وكان بوتين قد زار، السبت، شبه جزيرة القرم، في الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا.

اجتماع عسكري بالتزامن مع الزيارة

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن بوتين التقى بالقيادة العليا لعمليته العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف المسؤول عن الحرب.

وأضافت أن الاجتماع عقد في مركز قيادة روستوف-أون-دون في جنوب روسيا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وخلال تلك الزيارة، قاد بوتين سيارة دفع رباعي بنفسه.

معلومات عن ماريوبول

تعرضت مدينة ماريوبول لقصف روسي في اليوم الأول من الحرب (24 فبراير 2022)، ثم تعرضت لحصار مع بداية مارس قبل أن تسقط في أيدي القوات الروسية في أواخر أبريل من ذلك العام.

تعد المدينة المطلة على بحر آزوف المتفرع من البحر الأسود، أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لروسيا في الحرب.

وصل بوتين إلى ماريوبول بمروحية، وتجول في بعض مناطقها بسيارة قادها بنفسه

وكالة "تاس" الروسية

اعتبرت روسيا أن ماريوبول أصبحت جزءا من أراضيها بعد أن ضمتها إليها إثر الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر 2020.

شارك في الاستفتاء سكان 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا منذ بدء الحرب.

باتت ماريوبول روسية لكونها جزءا من منطقة دونيتسك، لكن أوكرانيا ومن خلفها الغرب رفضوا الاعتراف بهذا الضم.

أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي، ففيها أكبر ميناء على بحر آزوف.

في أبريل 2014، أصبحت المدينة جزءا من جمهورية دونيتسك الانفصالية (المعلنة من طرف واحد)، قبل أن تستعيدها السلطات الأوكرانية في يونيو من العام ذاته نتيجة عملية هجومية خاضتها قوات الجيش النظامي وأفراد كتيبة آزوف.

منذ ذلك الوقت، باتت ماريوبول مركزا عسكريا وسياسيا مهما للسلطات الأوكرانية على خط التماس بين طرفي النزاع المسلح في دونباس، لكنها سقطت في النهاية في أيدي الروس.