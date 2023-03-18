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الظهور الأوّل لـ ترمب بعد عودته إلى "يوتيوب"

18
MARCH
2023
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ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على كل من يوتيوب وفيسبوك في عودة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمها لتعزيز صعوده السياسي حتى تم تعليق حساباته بعد هجوم السادس من كانون الثاني 2021 على الكونغرس.

وبث ترمب مقطعا مصورا من إحدى خطاباته الانتخابية السابقة فيما يبدو.

وفي المقطع الذي جاء بعنوان "عدت"، قال ترمب: "آسف لجعلكم تنتظرون".

ورفعت منصة التواصل الاجتماعي يوتيوب التابعة لشركة غوغل المملوكة لشركة ألفابت في وقت سابق إنها رفعت القيود المفروضة على قناة الرئيس الأميركي السابق.

ودعم ترمب حملته الرئاسية لعام 2016 باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد عودته إلى منصات التواصل الاجتماعي، أصبح بمقدور ترمب الآن التمتع بإمكانية استخدام الأدوات الرئيسية لجمع التبرعات السياسية والتواصل مع متابعيه البالغ عددهم 146 مليونا إجمالا عبر منصات التكنولوجيا الرئيسية الثلاث مع سعيه لترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.

وقالت يوتيوب في تغريدة: "قيمنا بعناية المخاطر المتواصلة للعنف في العالم الحقيقي مع موازنة فرص الناخبين للاستماع على قدم المساواة من المرشحين الوطنيين الرئيسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات".

وأعادت شركة ميتا بلاتفورمز حسابات ترمب على فيسبوك وانستاجرام في وقت سابق من هذا العام، وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، حساب الرئيس السابق أيضا على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في تشرين الثاني.

وحظرت منصة بث المقاطع المصورة قناة ترمب في عام 2021 لانتهاكه سياسات المنصة فيما يتعلق بالتحريض على العنف بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي أثناء اجتماع للتصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وأسس ترمب منصة تروث سوشال في أواخر عام 2021 ولديه عليها نحو خمسة ملايين متابع. ويستند معارضو عودة ترمب إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الرسائل التي نشرها منصته كدليل على أنه ما زال يمثل الخطر نفسه الذي دفع منصات كثيرة للتواصل الاجتماعي إلى تعليق حساباته أصلا.

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