الكرملين: روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وأي قرارات لها باطلة وغير مقبولة

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أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف،، أن "روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية"، بحسب "روسيا اليوم".



وقال بيسكوف تعليقا على "قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين: "نحن نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة، ولا تعترف روسيا، مثل عدد من الدول، باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة وغير مقبولة بالنسبة لروسيا من وجهة نظر القانون".



كما وعلق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف قائلا: "لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.

وكتب مدفيديف عبر حسابه باللغة الإنكليزية على "تويتر": "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين.. ليست هناك حاجة لتوضيح مكان استخدام هذه الوثيقة".