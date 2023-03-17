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تقرير يحصي حجم الأموال التي تلقتها عائلة بايدن من الصين عام 2017

17
MARCH
2023
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كشفت سجلات مالية أن أفراد عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقوا أكثر من مليون دولار من حسابات مرتبطة بشريك أعمال هانتر بايدن، روب ووكر ومشاريعه التجارية الصينية في عام 2017.
 
ووفقا لسجلات مالية استدعى الحصول عليها من قبل لجنة الرقابة في مجلس النواب، عمل بوب ووكر مع هانتر بايدن، وجيم شقيق الرئيس بايدن، وشريكهم التجاري جيمس جيليار وتوني بوبولينكي في مشروع مشترك يسمى Sinohawk Holdings  والذي كان من المفترض أن يكون شراكة مع شركة الطاقة الصينية CEFC.
 
وحصل رئيس اللجنة جيمس كومر، على السجلات بعد استدعاء من "بنك أوف أمريكا"، والذي كشف أن "ثلاثة أفراد من العائلة على الأقل" تلقوا مدفوعات مربحة من حساب مصرفي تابع لوكر.
 
وتم تصنيف هذا الحساب على أنه "Robinson Walker LLC"، وأحد أفراد العائلة هو هايلي بايدن، أرملة بو، نجل الرئيس بايدن.
 
وأكد متحدث باسم الفريق القانوني لهنتر بايدن المدفوعات، لكنه شدد على أن الحسابات "تخص هانتر وعمه وهالي، ولا أحد آخر".
 
وكشفت السجلات أنه في 1 مارس 2017، بعد أقل من شهرين من ترك نائب الرئيس آنذاك جو بايدن منصبه، قامت شركة State Energy HK Limited، وهي شركة صينية منفصلة، بتحويل 3 ملايين دولار لشركة Robinson Walker LLC.
 
ووفقا لمذكرة صادرة عن اللجنة، فإنه في اليوم التالي، قامت شركة Robinson Walker LLC بتحويل مبلغ 1.065.000 دولار أمريكي إلى European Energy and Infrastructure Group في أبو ظبي، وهي شركة مرتبطة بجيمس جيليار.
 
وقال كومير في بيان "ليس من الواضح ما هي الخدمات التي تم تقديمها للحصول على هذا المبلغ الباهظ من المال"، مؤكدا أن "لجنة الرقابة قلقة بشأن تداعيات الأمن القومي الناجمة عن تلقي أسرة الرئيس بايدن ملايين الدولارات من رعايا أجانب".
 
وشدد على "أننا سنواصل تتبع مسار الأموال والحقائق لتحديد ما إذا كان الرئيس بايدن قد عرض الأمن القومي للخطر من خلال مخططات أعمال عائلته".
روسيا اليوم
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