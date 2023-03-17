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قدمت مجموعة من الأساتذة الكوريين الجنوبيين حلولا لأزمة انقراض المدن المحلية بسبب انخفاض معدل الولادات، وانخفاض عدد السكان، والبدائل للتنمية الوطنية المتوازنة.

وقالت "جيونغ جي-يون"، الأستاذة الزائرة في كلية الدراسات العليا للصناعة بجامعة ميونغجي اليوم الجمعة، إن هناك حاجة لتطوير مدينة استيطان للأسر متعددة الثقافات وإنشاء مركز إقامة لتدريب العمال الأجانب والتواصل معهم.

وكشفت "جيونغ" عن ورقة مناقشة قبل منتدى سياسات، من المقرر عقده من قبل مؤسسة "منتدى الكوريين في الخارج" والجمعية العقارية الكورية في يوم 29 مارس تحت موضوع "حلول أزمة انقراض المدن المحلية بسبب انخفاض معدل المواليد وانخفاض عدد السكان والبدائل للتنمية الوطنية المتوازنة".

كوريا الجنوبية تعاني من أزمة انقراض المدن المحلية

واقترحت "جيونغ" أيضا إنشاء دورة للحصول على درجة علمية لرعاية خبراء المجتمع متعدد الثقافات ودورة رخصة مدير للعمال الأجانب.

وقال "سون هيون-سيك"، رئيس مركز دعم الأجانب في كوريا الجنوبية إن هناك حاجة لإنشاء مدينة جديدة يمكن أن تساعد الكوريين في الخارج والمهاجرين على التكيف مع بيئة جديدة.

وأضاف إن المدينة الجديدة ستساعد في رعاية المواهب العالمية وتثقيف المجتمع متعدد الثقافات، الأمر الذي سيسهم في منع المركزية في منطقة العاصمة وتحقيق التنمية الوطنية المتوازنة.