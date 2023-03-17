"لا يفهم القواعد"..! هاريس تنتقد تصريح ديسانتيس حول النزاع الروسي الأوكراني

A + A -

انتقدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، لقوله إن "الحرب بين أوكرانيا وروسيا هي نزاع إقليمي".

وقالت هاريس: "لو كانت لديك خبرة في فهم أهمية القواعد والأعراف الدولية وأهمية وقوف الولايات المتحدة الأمريكية بحزم ووضوح بشأن أهمية السيادة والسلامة الإقليمية... ما كنت ربما لتدلي ببيانات من هذا القبيل".

وأضافت: "لو كان يفهم حقا القضايا، ربما لم يكن ليدلي بتصريحات من هذا القبيل".

هذا وواجه حاكم فلوريدا رد فعل عنيف من كل من الجمهوريين والديمقراطيين لتعليقاته على تورط الولايات المتحدة في أوكرانيا.

ويأتي خوض ديسانتيس في نقاش السياسة الخارجية بينما يفكر في محاولة الوصول للبيت الأبيض في عام 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أنه واحد من أبرز من المرشحين بالإضافة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.