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خلال لقاء الجمعة.. رئيس فنلندا يتوقع أمرا مهما من أردوغان

17
MARCH
2023
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أعرب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو عن اعتقاده أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان لديه رسائل مهمة في الاجتماع الثنائي الذي سيعقدونه الجمعة.
 
جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الخميس، خلال زيارته مخيما للمنازل المسبقة التجهيز للمتضررين من الزلزال في ولاية كهرمان مرعش التركية، حيث تلقى معلومات من المسؤولين المحليين عن الوضع في المخيم، وتحدث مع المقيمين فيه.
 
بحسب وكالة "الأناضول"، وردا على سؤال الصحفيين عن تصريح الرئيس أردوغان بشأن عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قال نينيستو: "سوف نؤدي دورنا ونفي بوعدنا".
 
وأوضح: "غدا سيكون لدينا المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، أعرف أردوغان منذ فترة طويلة، وأنا متأكد أن لديه رسائل مهمة".
 
وردا على سؤال عما إذا كانت فنلندا والسويد ستنضمان بشكل منفصل إلى الناتو، قال نينيستو: "نحن لا نتقدم بمفردنا، ولكن يبدو أنه يمكننا أن نصبح عضوا في الحلف، لأن فنلندا فعلت كل ما هو متوقع منها، تقدمت بطلب للحصول على عضوية الناتو وأجرينا مفاوضات مع الحكومة التركية في مدريد، وأعتقد أننا فعلنا كل ما هو ضروري، الآن نحن في انتظار الموافقة".
 
وقال الرئيس أردوغان إن تركيا ستقوم بما يقع على عاتقها فيما يخص عضوية فنلندا في حلف الناتو، وستفي بتعهداتها.
 
يُذكر أنه في 28 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.
 
وفي إطار المذكرة تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس 2022 بمدينة فانتا الفنلندية.
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