وزير الخارجية السعودي: اتفقنا مع إيران على احترام حسن الجوار

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن بلاده اتفقت مع إيران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات.

وأكد الوزير السعودي، اليوم الخميس، خلال كلمة ألقاها في الدورة الـ49 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي، من العاصمة الموريتانية نواكشوط، على أن المملكة أجرت عدة جولات للحوار مع إيران أفضت إلى استئناف العلاقات.

وأضاف: "نتطلع إلى أن يعزز الاتفاق مع إيران الاستقرار في الخليج العربي. المملكة تبسط يدها للحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية ونؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية والتعايش".