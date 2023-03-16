واعتبر المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ عام 2014 بشكل نهائي.

وقال إن الاتفاق على استئناف العلاقات السعودية الإيرانية "يعطي دفعة لاحتمال التوصل إلى صفقة يمنية (لإنهاء الحرب) في المستقبل القريب".

واعتبر المسؤول أن "نهج إيران تجاه الصراع سيكون نوعا من الاختبار الحقيقي لنجاح الاتفاق الدبلوماسي"، الذي توصلت إليه الرياض وطهران الأسبوع الماضي بوساطة صينية.