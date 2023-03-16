الصين لليابان: العودة لمسار العسكرة "خطير جدا"

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دعت وزارة الدفاع الصينية اليابان، الخميس، إلى ضرورة التوقف عن التصرفات، التي تضر بالسلام والاستقرار الإقليميين.

ووصفت بكين اتجاه اليابان للعودة إلى ما وصفته مسار العسكرة بالخطير.

وأضافت وزارة الدفاع الصينية أن على طوكيو أن تكون حذرة في كلماتها وأعمالها في مسائل الأمن العسكري.

اتهامات بانتهاك الحدود البحرية

يتصاعد خلاف الصين مع اليابان بشأن الجزر الصغيرة التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي من جديد، حيث تتبادلان الاتهامات باختراق الحدود البحرية.

تقول الصين إن الجزر تتبعها وترفض الاعتراف بمطالبة اليابان بأحقيتها في السلسلة غير المأهولة المعروفة باسم سينكاكو باللغة اليابانية ودياويو بالصينية.

تطالب تايوان أيضا بأحقيتها في الجزر التي تسميها دياويوتاي، لكنها وقعت اتفاقيات مع اليابان تسمح بدخول صياديها، ولا تشارك بنشاط في النزاع.

ترسل الصين على نحو معتاد سفن خفر السواحل والطائرات إلى المياه والمجال الجوي المحيط بالجزر لمضايقة السفن اليابانية في المنطقة، ما يجبر اليابان على ارسال طائراتها بسرعة ردا على ذلك.

الأربعاء قال متحدث باسم خفر السواحل الصيني إن السفن الصينية "طردت بعض السفن اليابانية التي دخلت المياه الإقليمية بشكل غير قانوني".

الخميس، ذكر خفر السواحل الياباني أن سفن خفر السواحل الصينية تنتهك المياه الإقليمية اليابانية حول الجزر، رغم أنه طلب منها مرارا المغادرة وعدم الاقتراب من قوارب الصيد اليابانية في المنطقة