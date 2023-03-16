"حادث خطير" بولاية أميركية.. مخاوف من كارثة

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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدث باسم مكتب مأمور مقاطعة موهافي قوله إن قطار شحن يحمل مواد خطرة خرج عن القضبان بغرب ولاية أريزونا الأميركية مساء الأربعاء.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنه لم ترد أي تقارير بعد عن أي تسرب للمواد الخطرة عقب الحادث الذي وقع في مقاطعة موهافي بالقرب من الحدود مع كاليفورنيا ونيفادا.

وذكرة قناة فوكس 10 التابعة لشبكة فوكس نيوز الإخبارية أن السلطات أبلغت المجلس الوطني لسلامة النقل الأميركي وشركة (بي.إن.إس.إف) للسكك الحديدية بالحادث ويحققان في الوقت الحالي.

وفي فبراير الماضي، تسبب خروج قطار شحن عن القضبان في تسرب أكثر من مليون غالون من المواد الخطرة والملوثات في المنطقة المحيطة بمدينة إيست بلاستاين بأوهايو، مما دفع الولاية لرفع دعوى قضائية والمجلس الوطني لسلامة النقل لإجراء التحقيقات اللازمة.