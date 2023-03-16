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اللقاء بين بوتين والأسد استمر ثلاث ساعات... إليكم تفاصيله!

16
MARCH
2023
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، انتهاء القمة الثنائية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والسوري بشار الأسد.

وأشار بيسكوف إلى أنّ "محادثات القمة استمرت نحو ثلاث ساعات".

ووفق الكرملين، بدأ رئيسا البلدين المحادثات في القصر الرئاسي، بعد الساعة 17.00 بتوقيت موسكو.

وأكد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "نعم، انتهت المحادثات قبل 30 دقيقة"، في إشارة إلى طول مدة المحادثات.

وبحسب الرئاسة الروسية، فإنّ المحادثات جرت في صيغتين، "بمشاركة الوفود"، ثم "وجهاً لوجه".

وكان بيسكوف قد أوضح في وقت سابق، أنّ "العلاقات الروسية السورية ستكون في مقدمة مواضيع المناقشة".

كذلك ناقش الرئيسان "التعاون في سياق إعادة إعمار سوريا بعد الحرب، واستمرار التسوية السورية، على هذا النحو، بما في ذلك جميع الجوانب، مع التشديد على الأولوية المطلقة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية"، كما تطرقا أيضاً إلى موضوع "العلاقات السورية التركية".

واستقبل الرئيس الروسي نظيره السوري الأسد،الذي وصل، الثلاثاء، إلى موسكو في زيارة رسمية.

ورحّب بوتين بالأسد، خلال افتتاح القمة بينهما، وقال الأخير، إنّ التغيرات الدولية التي حصلت العام الماضي "تطلبت منّا اللقاء لنضع تصوّراتنا"، مؤكداً أنّ هذا اللقاء "سيمهد لمرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، وأنّ "روسيا ثابتة في مواقفها".

وجاءت زيارة الأسد لموسكو، قبل يوم من اجتماع رباعي، يضم نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران، في موسكو، وقبل محادثات مقررة بين وزراء خارجية الدول الأربع لاحقاً.

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