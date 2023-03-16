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واشنطن تصادق على تعيين سفير جديد لها في السعودية

16
MARCH
2023
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين، مايكل راتني، سفيرا لدى السعودية، حسب موقع السفارة الأمريكية في الرياض.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد رشح مبعوث بلاده السابق لسوريا القائم بأعمال واشنطن في إسرائيل، مايكل راتني، لمنصب السفير الأمريكي لدى السعودية.

وبحسب الخارجية الأمريكية، مايكل راتني هو عميد كلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية.

وكان راتني، الذي يعد من أقدم موظفي السلك الدبلوماسي، قد تحدث مؤخرا كعضو هيئة تدريس في جامعة الدفاع الوطني.

وقبل ذلك، شغل راتني منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق وإسرائيل والفلسطينيين، ومن 2015 إلى 2017، كان مبعوثا خاصا للولايات المتحدة لسوريا.

من عام 2012 إلى عام 2015، شغل راتني منصب القنصل العام للولايات المتحدة في القدس، حيث قاد بعثة مؤلفة من 600 أمريكي وإسرائيلي وفلسطيني مسؤولين عن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الأمريكية مع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وغزة.

وحتى عام 2012، شغل راتني منصب نائب مساعد وزير الإعلام الدولي في مكتب الشؤون العامة بوزارة الخارجية، حيث أشرف على شبكة من المراكز الإعلامية العالمية المسؤولة عن مشاركة وسائل الإعلام بلغة أجنبية نيابة عن حكومة الولايات المتحدة.

وقبل ذلك، شغل منصب المتحدث الرسمي باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية.

ومنذ انضمامه إلى السلك الدبلوماسي في عام 1990، شغل راتني منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في الدوحة بقطر، بالإضافة إلى جولات في مكسيكو سيتي، وبغداد، وبيروت، والدار البيضاء، وبريدجتاون، وواشنطن العاصمة.

راتني من ولاية ماساتشوستس، حصل على بكالوريوس من جامعة بوسطن، وماجستير من جامعة جورج واشنطن، ويلم بلغتين أجنبيتين هما العربية والفرنسية.

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