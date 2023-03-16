مجلس الأمن الروسي: حادث المسيّرة الأمريكية دليل على ضلوع واشنطن في ممارسات كييف العدائية

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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن سقوط المسيّرة الأمريكية قرب مياه روسيا في البحر الأسود، يؤكد ضلوع واشنطن المباشر في ممارسات كييف العدوانية.

وقال باتروشيف عبر قناة “روسيا ـ 1” التلفزيونية إن واشنطن كانت تؤكد طوال الوقت أنها ليست طرفا في المواجهة الجارية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية MQ-9 كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها بعد فقدانها ارتفاعها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه في صباح يوم 14 مارس أنه تم رصد طائرة أمريكية مسيّرة MQ-9 متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم الروسية.

وأشارت إلى أن المسيّرة لم تشغل أجهزة التعريف بها في انتهاك لمنطقة الحظر الجوي التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك وفقا للمعايير الدولية.

وأكدت أن مقاتلتين روسيتين حلقتا للتعرف على هوية الطائرة في منطقة الحظر المذكورة.

وتابعت الوزارة أنه نتيجة لمناورة حادة في حوالي الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، فقدت MQ-9 ارتفاعها واصطدمت بسطح الماء.

وشددت على أن المقاتلتين الروسيتين لم تصدما المسيرة الأمريكية، ولم تستخدما ذخائرهما وعادتا بسلام إلى قاعدتهما.