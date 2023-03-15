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رئيس مالاوي يناشد العالم مساعدة بلاده لمواجهة مأساة الإعصار

15
MARCH
2023
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ناشد رئيس مالاوي، لازاروس تشاكويرا، المجتمع الدولي تقديم المزيد من المساعدات لبلاده لمعالجة “المأساة الوطنية” الناجمة عن الإعصار فريدي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته للمناطق المدمرة جراء الإعصار المميت، بحسب “فرانس برس”.
وقال تشاكويرا خلال جنازة لبعض الضحايا في مدينة الجنوبية: “أناشد الشركاء والمانحين الدوليين تقديم المزيد من المساعدات في مواجهة الدمار والأضرار الناجمة عن الإعصار المداري فريدي”.
وأعلنت السلطات في مالاوي الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 190 قتيلا و584 مصابا، إلى جانب 37 آخرين في عداد المفقودين.
وقالت إن عدد المتضررين جراء الإعصار 13099 أسرة (حوالي 58946 شخصا)، بينهم 19371 شخصا تم نقلهم إلى 57 مخيما.
ولفتت إلى أنها تواصل بالتعاون مع الجهات المعنية، تسهيل تقديم المساعدات الإغاثية إلى الأسر المتضررة من الإعصار.
وكانت السلطات المحلية في موزمبيق، أعلنت الاثنين، مصرع 4 أشخاص، جراء الإعصار الذي ضرب أجزاء من البلاد.
وبدأ إعصار “فريدي” يتشكل مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، في المنطقة الواقعة بالقرب من شمال غرب أستراليا، والجزء الجنوبي من إندونيسيا.
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