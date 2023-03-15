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بيان لمجموعة فلسطينية تتبنّى فيه عملية مجدو

15
MARCH
2023
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أصدر المجلس الثوري لـ"قوات الجليل - الذئاب المنفردة"، مساء اليوم بلاغا عسكريا، وجه من خلاله رسالة لإسرائيل وجيشها.

وقال المجلس في البيان الذي اوردنه" روسيا اليوم": "في ظل الأزمات الداخلية التي تعصف بالكيان الصهيوني، وتحت تأثير ضربات المقاومة الفلسطينية ومنها "قوات الجليل - الذئاب المنفردة"، يعمد كيان الاحتلال كعادته إلى تصدير أزماته وهذا نلمسه بوضوح من خلال السجال الحاصل حول عملية مجدو التي نفذها أبطال الذئاب المنفردة في قوات الجليل".

وأضاف: "إننا في المجلس الثوري لقوات الجليل نؤكد أن كل ما تبثه الاستخبارات الصهيونية من أنباء حول تنفيذ العملية عار من الصحة ومنفي جملة وتفصيلا، وإننا في المجلس نتحدى أجهزة الاستخبارات الصهيونية أن تنشر أي معطيات حول منفذ العملية، وتنصحه بمراجعة سياساته الإجرامية تجاه أبناء شعبنا، وعدم العبث بالمقدسات، ومنها الأسرى الأبطال".

وتابع قائلا: "نؤكد لشعبنا الفلسطيني العزيز ولكل أحرار العالم سلامة البطل منفذ العملية وأنه في مكان آمن وإننا نحتفظ بتوثيق للعملية".

واختتم المجلس البيان قائلا: "نعاهد أبناء شعبنا على ديمومة استهداف العدو، والاشتباك المباشر وتنفيذ أهدافنا داخل فلسطين وخارجها مؤكدين توحدنا مع جميع الفصائل المؤمنة بالكفاح المسلح".

 

وفي وقت سابق، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ان عملية تفجير عبوة ناسفة في بلدة مجدو جرت يوم الاثنين الماضي وأدت إلى إصابة إسرائيلي، وقالت إنها "تشتبه" بدور لحزب الله اللبناني ".

وفي بيان مشترك، بعد رفع حظر النشر عن العملية، قال الجيش الإسرائيلي، و"الشاباك"، والشرطة الإسرائيلية، إن قوات الأمن قتلت الشخص الذي نفذ العملية يوم الاثنين الماضي، قرب مفرق مجدو.

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