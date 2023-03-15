الرئاسة السورية: الأسد وبوتين بحثا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

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أعلنت الرئاسة السورية في أعقاب لقاء الرئيسين السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أن الجانبين بحثا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها، بما يخدم مصلحة الشعبين.

وقالت الرئاسة السورية في بيانها إن" المحادثات تناولت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والعمل لتعزيز هذه العلاقات بما يصب في مصلحة الشعبين في مرحلة تشهد تحولات غير مسبوقة على مستوى العالم:.

وأضافت أنه جرى بحث توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكدت أنه تم بحث التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم، وأهمية الاستمرار في بناء تحالفات وشراكات بين الدول التي تجمعها مبادئ ومصالح مشتركة بحيث تشكّل قوة فاعلة تتحرك لصالح شعوبها وتعمل لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في مواجهة السياسات الغربية القائمة على نشر الفوضى والتخريب، وإشعال الحروب بهدف الاستمرار في الهيمنة وخدمة لمصالحها الضيقة.

وتناولت المباحثات الرئاسية أيضا، المبادرات الإقليمية التي تدعمها موسكو، حيث أكد الرئيس الأسد أن سوريا لطالما كانت مع الحوار إذا كان سيُفضي إلى تحقيق مصالح الشعب السوري ووحدة وسلامة الأراضي السورية ويصل إلى نتائج واضحة ومحددة وعلى رأسها الاستمرار بمكافحة الإرهاب وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على أراضيها.

كما تم التوافق على أهمية تعزيز التعاون القائم بين البلدين في الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية الأخرى، مع التأكيد على أن سوريا تُثمن وقوف روسيا في مواجهة محاولات الضغط على دمشق عبر ما يسميه الغرب ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأكد الرئيسان ترحيبهما بإعلان السعودية وإيران استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين كخطوة تنعكس إيجابا على المنطقة والعالم، وفق "روسيا اليوم ".