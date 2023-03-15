living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرنسا.. النقابات تعلن يوما إضافيا من الإضرابات

15
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت النقابات في فرنسا، اليوم الأربعاء، عن يوم إضافي من الإضرابات في جميع القطاعات، إضافة إلى مظاهرات في باريس وعموم البلاد.
 
وفيما تشهد قطاعات النقل والطاقة والتعليم إضرابات جزئية، أعلن عمال النظافة مواصلة إضرابهم لأسبوع إضافي بينما طالب وزير الداخلية رئيسة بلدية باريس الاستدعاء الإجباري للعمال في وقت تغرق فيه العاصمة باريس في آلاف الأطنان من القمامة.
 
هذا وتنطلق المظاهرات بحدود الساعة 14:00 بتوقيت باريس من ميدان ليزانفاليد إلى ساحة إيطاليا.
 
أما سياسيا فتجتمع لجنتا مجلسي النواب والشيوخ اليوم في محاولة لصياغة نص توافقي لقانون التقاعد.
 
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، سابقا، على مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية التي اقترحتها الحكومة. وبعد ذلك يجب على اللجنة المشتركة التي تضم 7 نواب من الجمعية الوطنية (مجلس النواب) و7 أعضاء لمجلس الشيوخ تنسيق النص النهائي لمشروع الإصلاح.
 
ومن المتوقع أن تلتئم جلسة هذه اللجنة اليوم، وفي حال توصل البرلمانيين إلى اتفاق على النص النهائي، سيتم طرحه للتصويت في 16 مارس الجاري، أولا في مجلس الشيوخ ثم في الجمعية الوطنية. وإذا صوت كلا المجلسين ضد تعديل الوثيقة، فستتم الموافقة عليها نهائيا من قبل البرلمان.
 
وشهدت المدن الفرنسية في 11 مارس الجاري احتجاجا عاما سابعا منذ نهاية يناير الماضي على إصلاح المعاشات التقاعدية الذي يقضي على وجه الخصوص برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.
 
واقترحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية في منتصف يناير الماضي. وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد يقضي هذا الإصلاح بزيادة حجم الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 1.2 ألف يورو وإلغاء عدد من أنظمة المعاشات الخاصة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout