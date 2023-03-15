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إسرائيل تكشف نسبة المباني التي ستنهار حال وقوع زلزال كبير

15
MARCH
2023
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حذر "مراقب الدولة" في إسرائيل، ماتنياهو إنجلمان، من عدم قدرة الحكومة والسلطات المحلية على الاستعداد لزلزال قوي، والذي من المرجح أن يضرب المنطقة في الأشهر المقبلة.
 
وأشار في تقرير إلى أنه "على الرغم من التحذيرات السابقة، فإن وزارة الإعمار والإسكان لم تكمل دمج 1124 مبنى تتطلب تدخلا فوريا على وجه التحديد في المدن الأكثر تعرضا لخطر الضرر من الزلزال"، مبينا أن "هذا الرقم يمثل 93٪ من المباني التي سبق الإشارة إليها في الماضي على أنها مباني من المحتمل أن تنهار".
 
ولفت إلى أن "دولة إسرائيل تقع بالقرب من الشق السوري الأفريقي، وبالتالي فإن خطر حدوث زلزال شديد الشدة يزداد كل عام"، وقال إن "هناك احتمال كبير أن يحدث زلزال قوي خلال السنوات الخمسين المقبلة في المنطقة الواقعة بين جنوب لبنان وجنوب البحر الميت".
 
كما دعا الحكومة للعمل بسرعة وحسم، "نظرا لموارد الميزانية الكبيرة اللازمة لتعزيز المباني والبنية التحتية في البلدات البعيدة، ومعظمها ذات وضع اجتماعي واقتصادي متدني، فإن التزام جميع الأطراف المهنية والتخصيص المناسب للموارد ضروري".
 
وأضاف: "تبين أيضا أن الدولة لم تعزز بعد حوالي 70٪ من المدارس التي تتطلب معالجة البنية التحتية".
 
ويظهر التقرير أن استثمار 2.34 مليار شاقل يمكن أن يمنع وقوع كارثة كبرى في المدن التي تكون فيها المخاطر أعلى.
روسيا اليوم
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