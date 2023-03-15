تقرير: نتنياهو يمنع وزراءه من زيارة واشنطن في ظل تأخر دعوته للبيت الأبيض

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ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات لوزرائه بالامتناع عن زيارة الولايات المتحدة في ظل تأخر توجيه البيت الأبيض دعوة رسمية له لزيارة واشنطن.

وأفادت بأن نتنياهو منع وزراء في حكومته من زيارة واشنطن، بعد أن أعربوا عن اهتمامهم بالسفر إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات رسمية مع نظرائهم في إدارة بايدن.

والتعليمات التي أصدرها نتنياهو لوزرائه هي أنه "طالما أنني لم أجر زيارة إلى هناك، فلن يفعل أحد ذلك"، وأوضحت القناة أن الوزراء الذين يعتزمون الزيارة، على غرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لن يجتمعوا بمسؤولين أمريكيين.

وقال تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية إن الأمر دفع نتنياهو إلى الانشغال في جولة خارجية في العواصم الأوروبية.

وبحسب القناة، فإنه وحتى قبل أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "أن أيا من المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك أعضاء في الكونغرس، لن يجتمعوا بسموتريتش في ظل تصريحاته التحريضية بشأن حوارة، كان الأخير قد تلقى تعليمات من نتنياهو بالامتناع عن عقد اجتماعات رسمية خلال زيارته هناك".

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله إن "وصول أي من الوزراء إلى الولايات المتحدة سيبرز مسألة عدم دعوة نتنياهو إلى هناك، لذلك هذه هي التعليمات التي تم توجيهها للوزراء من قبل رئيس الحكومة، باستثناء رون ديرمر الذي يعمل كمبعوث خاص لنتنياهو".

وذكرت القناة 12 أن نتنياهو كان يتوقع أن يتلقى دعوة رسمية من البيت الأبيض، بعد مرور أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة، على غرار رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، الذي تولى المنصب في يونيو 2021 وزار البيت الأبيض في أغسطس من العام ذاته.

ووصف التقرير الامتناع الأمريكي عن دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض بـ"الحدث الاستثنائي"، في ظل عدم وجود أي محادثات بين تل أبيب وواشنطن في هذا الشأن.

وقالت إن ذلك مقلق للغاية بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يترقب الدعوة الرسمية التي لم تصله من واشنطن.

وكشفت القناة كذلك أنه خلال الأسابيع الأخيرة تمت مناقشة موعد محدد لزيارة مرتقبة لنتنياهو إلى الإمارات، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات لم تكتمل بطلب من الإمارات التي تفضل الانتظار حتى انتهاء شهر رمضان لاستقبال نتنياهو، في ظل "الحرج الذي قد يتسبب به توقيت الزيارة".