ما تفاصيل الحادث؟

حسب ما جاء في بيان للقيادة الأوروبية للجيش الأميركي:

في حدود الساعة 07:03 صباحا بتوقيت وسط أوروبا، كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي.

قامت طائرتان روسيتان من طراز Su-27 باعتراض غير آمن وغير احترافي لطائرة MQ-9 فوق البحر الأسود.

قبل الاصطدام، قامت Su-27 عدة مرات بإلقاء الوقود على MQ-9 وحلقت أمامها بطريقة متهورة.إحدى المقاتلتين الروسيتين صدمت مروحة الطائرة إم كيو -9، مما جعل القوات الأميركية تضطر إلى إسقاط الأخيرة في المياه الدولية.

الحادث "يدل على نقص الكفاءة بالإضافة إلى كونه غير آمن وغير مهني".

هذا الحادث الخطير قد يؤدي إلى سوء تقدير وتصعيد غير مقصود.

من جهته، كشف البنتاغون أن "إحدى طائرات Su-27 الروسية أطلقت صاروخا على المسيّرة MQ-9 مما اضطرنا لإسقاط المسيّرة".

وفي أعقاب ذلك، دانت الولايات المتحدة قيام طائرة روسية بعمل "متهور" عندما اصطدمت بإحدى طائراتها المسيرة فوق البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن عمليات الاعتراض الروسية في المنطقة شائعة، لكن هذا "جدير بالملاحظة لأنه كان غير آمن وغير احترافي، بل كان متهورا بالفعل".

وأشار كيربي إلى أنه جرى إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على تفاصيل الحادث.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت واشنطن استدعاء السفير الروسي، حيث قالت الخارجية الأميركية إنه من المتوقع أن يلتقي السفير الروسي مع كبار المسؤولين الأمريكيين مساء اليوم.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين أميركا وروسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.