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خيبر تنبأ بأزمة 2008 يتوقع انهيار مصرف عالمي شهير

14
MARCH
2023
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نجح روبرت كيوساكي الخبير في "وول ستريت"، شارع المال والأعمال بمدينة نيويورك عام 2008 في توقع انهيار بنك "ليمان براذرز"، وهو ما قاد إلى أزمة مالية طاحنة حينها. ومع انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنشر الأميركيين، توقع كيوساكي أن يمتد الانهيار إلى واحد من أكبر البنوك الأوروبية.
 
وبعد انهيار بنك "سيليكون فالي"، قبل عدة أيام، انهارت مؤسسات مصرفية أخرى في الولايات المتحدة منها بنك "سيغنتشر"، وبات السؤال: مَن البنك التالي الذي سيأتي عليه الدور؟
 
ماذا قال الخبير المصرفي روبرت كيوساكي؟
 
قال كيوساكي في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن المصرف التالي المرشح للانهيار هو مصرف كريدي سويس السويسري.
لماذا يعد كريدي سويس مرشحا للانهيار؟
 
بحسب، كيوساكي فإن الأمر يتعلق بمشكلة في سوق السندات، الذي هو أوراق مالية مثل الأسهم، لكن يختلف عنه في أن المُقترض يسدد فوائد في أوقات دورية ويعيد السند إلى الدائن في موعد متفق عليه.
 يستثمر البنك في سوق السندات الذي بدأ ينهار، علما بأن بنك "سيليكون فالي" المفلس كان من المستثمرين في سوق السندات.
أضاف أنه قلق بشأن مصير بنك كريدي سويس رغم أنه واحد من أكبر بنوك العالم، ودعا الناس إلى شراء الذهب والفضة لحماية قيمة مدخراتهم.
بالصدفة؟
 
بعد ساعات من هذا التصريح، أقر البنك نفسه في تقريره السنوي بأنه يعاني من نقاط ضعف مادية (المشكلة تتعلق بإدارة المخاطر).
هوت أسهم البنك بنسبة 5 في المئة في التعاملات المالية صباح الثلاثاء، وكانت قد شهدت انخفاضا يوم الاثنين مقداره 15 في المئة.
معلومات عن المصرف السويسري
 
مصرف كريدي سويس السويسري، متخصص في الاستثمارات الدولية والخدمات المالية.
مقره مدينة زيوريخ بسوسيرا.
يعد سابع أكبر بنك استثمارات في العالم.
ارتفعت الاثنين تكلفة تامين سندات البنك، إثر مخاوف من تمدد انهيار بنك "سيليكون فالي".
مني البنك بخسائر مالية في عام 2022 قدرت بنحو 7.9 مليار دولار.
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