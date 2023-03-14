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تراجع نسبة تأييد استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة

14
MARCH
2023
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كشف استطلاع للرأي أن نسبة التأييد لاستقلال اسكتلندا مستمرة في التراجع، حيث أيد 46٪ خروجا من المملكة المتحدة مقارنة بـ 54٪ يريدون البقاء جزءا من الاتحاد.
 
وأفاد استطلاع أجرته شبكة skynews بالتعاون مع YouGov، بأن التأييد للاستقلال يكون أقل إذا تم تضمين أولئك الذين أجابوا بـ"لا أعرف" في الإحصائيات، مما يجعل نسبة مؤيدي الاستقلال عند 39٪ فقط و47٪ ضده.
 
ولكن في كلتا الحالتين، تظهر النتائج أن دعم المهمة الرائدة للحزب الوطني الاسكتلندي SNP قد انخفض مقارنة بالشهر الماضي، عندما أظهر استطلاع للرأي أن 50٪ يؤيدون مغادرة المملكة المتحدة.
 
وكشف الاستطلاع أيضا أنه بغض النظر عن وجهة نظرهم بشأن الاستقلال، يعتقد 52٪ من الجمهور أن اسكتلندا ستظل جزءا من المملكة المتحدة في غضون 10 سنوات.
 
وأظهر الاستطلاع تساويا حول أداء الحكومة الاسكتلندية، حيث اعتقد 44٪ أن الحكومة تقوم بعمل جيد و46٪ اعتبروا أداءها سيئا.
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