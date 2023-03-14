بايدن يكشف عن طلب خاص من الرئيس الأسبق جيمي كارتر

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كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الرئيس الأسبق جيمي كارتر، الموجود في دار لرعاية المسنين، طلب منه إلقاء خطاب التأبين عند وفاته.

وقال بايدن في مؤتمر لجمع التبرعات باللجنة الوطنية الديمقراطية: "لقد أمضيت وقتا مع جيمي كارتر، وقد وجدوا طريقة لإبقائه على قيد الحياة لفترة أطول بكثير مما توقعوا".

وأضاف: "لقد طلب مني تأبينه"، ثم ظهر مرتبكا لمشاركته المعلومات، قائلا: "عفوا، لا يجب أن أقول ذلك".

ودخل كارتر، الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة، إلى دار رعاية المسنين في 19 فبراير. وهو يبلغ من العمر 98 عاما، وأصبح الرئيس الأمريكي الأطول عمرا.

وكان بايدن أول مسؤول منتخب خارج ولاية جورجيا يؤيد انتخاب كارتر لمنصب الرئيس في عام 1976.

وفي عام 2020، وصف كارتر زميله الديمقراطي بأنه "الداعم الأول والأكثر فاعلية في مجلس الشيوخ"، بالإضافة إلى أنه صديق مخلص.