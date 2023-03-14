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قتلى وجرحى في حادثة دهس في كندا

14
MARCH
2023
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قُتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب الاثنين في مدينة أمكي الصغيرة في كيبيك، حسبما أعلنت الشرطة.
 
وقالت المتحدثة باسم الشرطة في كيبيك هيلين سان بيير لوكالة فرانس برس إن رجلا يبلغ 38 عاما اعتُقِل في مكان الواقعة، موضحة أن التحقيق جار لتحديد ملابسات المأساة.
 
وأضافت "كل شيء يشير إلى أن هذا فعل منعزل. لم يعد هناك مزيد من الخطر في المنطقة، وثمة مشتبه به واحد".
 
وقعت المأساة بعيد الساعة 15,00 (19,00 ت غ) في وسط مدينة أمكي التي يقطنها ما يزيد بقليل عن ستة آلاف نسمة وتقع في شمال شرق مدينة كيبيك.
 
قال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة بيك-آب صدمت عددا من الأشخاص على أحد الأرصفة قبل أن تواصل سيرها مسافة 500 متر تقريبا وتدهس أشخاصا آخرين.
 
وذكرت الشرطة أن القتيلين أحدهما ستّيني والآخر سبعينيّ، لافتة إلى أن هناك ثلاثة أطفال بين الجرحى.
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